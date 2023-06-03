Париж, 4 июня, 2023, 02:51 — ИА Регнум. На анонсированных на 6 июня акциях протеста во Франции против пенсионных реформ выступят до 600 тысяч человек. Об этом в субботу, 3 июня, сообщило издание Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Власти опасаются напряжённости в колоннах манифестантов по всей стране, всего запланировано около 250 таких акций», — говорится в сообщении издания.

По информации источника, по предварительным данным, на акциях протеста по вей стране ожидается от 400 до 600 тысяч человек. В Париже же на улицы выйдут от 40 до 70 тысяч человек.

Напомним, в январе 2023 года власти Франции анонсировали проект пенсионной реформы, негативно воспринятый гражданами и вызвавший волну массовых протестов. Большинство из них собрало более миллиона человек-участников.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Канны произошёл взрыв, в результате которого погиб пожилой мужчина. По данным France-Presse, причиной взрыва стало срабатывание применяемого для сельхозработ пиротехнического снаряда.