Москва, 4 июня, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Турция останется ключевым партнёром Российской Федерации на ближайшее будущее. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Турция остается нашим ключевым партнером. Надеемся на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии», — говорится в сообщении депутата.

По его словам, он в составе делегации РФ во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным поучаствовал в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 3 июня.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что переизбранный президент Турции Эрдоган, вступив в должность, сменил всех глав основных министерств страны, в том числе министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел и финансов.