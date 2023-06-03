В Сербии назначена дата массового протеста оппозиции против политики власти
В Сербии оппозиция назначила дату акции протеста против политики властей
Белград, 4 июня, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Дата следующей акции массового протеста против политики властей и президента Сербии Александра Вучича назначена организаторами из числа оппозиции. Об этом 3 июня сообщил телеканал N1.
Акция протеста под девизом «Сербия против насилия» состоится 11 июня. Об этом сообщили организаторы протестов, оппоненты правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на пятом массовом шествии и митинге, который состоялся 3 июня в Белграде.
Отмечается, что акция носила мирный характер, был зарегистрировал лишь один инцидент с нападением на человека перед зданием скупщины (парламент). Как пояснила депутат оппозиционного движения «Должны-вместе» Даниела Несторович, организаторы были предупреждены о возможных провокациях ультраправых активистов, и это была одна из них. Нападавший получил отпор, после чего ушёл.
Ранее ИА Регнум сообщало, что оправдания и призывы к патриотизму радикально настроенной оппозиции назвал ложью президент Сербии Вучич. Он заявил о безуспешности попыток победить страну методами, которые используют движения право-патриотического толка. Акцию протеста оппозиции он намерен обсудить на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.