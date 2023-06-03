Белград, 4 июня, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Дата следующей акции массового протеста против политики властей и президента Сербии Александра Вучича назначена организаторами из числа оппозиции. Об этом 3 июня сообщил телеканал N1.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Акция протеста под девизом «Сербия против насилия» состоится 11 июня. Об этом сообщили организаторы протестов, оппоненты правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на пятом массовом шествии и митинге, который состоялся 3 июня в Белграде.

Отмечается, что акция носила мирный характер, был зарегистрировал лишь один инцидент с нападением на человека перед зданием скупщины (парламент). Как пояснила депутат оппозиционного движения «Должны-вместе» Даниела Несторович, организаторы были предупреждены о возможных провокациях ультраправых активистов, и это была одна из них. Нападавший получил отпор, после чего ушёл.

Ранее ИА Регнум сообщало, что оправдания и призывы к патриотизму радикально настроенной оппозиции назвал ложью президент Сербии Вучич. Он заявил о безуспешности попыток победить страну методами, которые используют движения право-патриотического толка. Акцию протеста оппозиции он намерен обсудить на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.