Приозерск, Ленинградская область, 4 июня, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Пожар полностью уничтожил старинный финский Дом-музей работников железной дороги Aseman Talo, расположенный в поселке Кузнечном Ленинградской области. Об этом 3 июня сообщила журналистам хозяйка дома и краевед Мария Куск.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, информацию о пожаре в деревянном доме на территории хутора Милка, на улице Озёрной, в Кузнечном поступил в 15:50 мск. Площадь пожара составила 140 квадратных метров, к ликвидации пожара привлекались 12 человек и три единицы техники. Полностью возгорание было ликвидировано в 16:46 мск.

По предварительным данным, Мария Куск вышла на улицу встретить туристов и увидела дым над домом. Предполагается, что могло произойти короткое замыкание, так как в сети наблюдались скачки напряжения. Пожар начался с кабинета на втором этаже и очень быстро охватил весь дом.

Как уточнила Куск, от дома остался только фундамент, погибли все экспонаты, включая книги и документы.

Дом работников железной дороги был построен в 1916 году, а в 2016 году здание планировали снести, но его спасла и выкупила местная жительница и краевед Мария Куск. Затем здание перевезли по частям на хутор Милка, где обустраивали и восстанавливали шесть лет. В доме-музее хранилось около шести тысяч экспонатов.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Москве. Загорелся металлический контейнер с дизтопливом. При пожаре пострадал один человек.