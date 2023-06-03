Квебек, Канада, 4 июня, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Тела четверых детей были найдены в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки. Об этом 3 июня сообщает телеканал CBC.

Анна Алябьева ИА REGNUM Река

Трагедия произошла на реке Святого Лаврентия в муниципалитете Портнёф-сюр-Мер. Группа из 11 человек ловила рыбу, находясь в воде возле берега, когда начался прилив и пятерых человек, в том числе четверых детей, унесло водой.

Шесть человек были спасены, в результате поисково-спасательной операции были найдены тела четырёх детей. Ещё один пропавший, мужчина в возрасте 30 лет, разыскивается. В поисково-спасательной операции задействованы вездеходы, вертолёты и водолазы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уроженка России Анна Божкова и несколько сотрудников спецслужб погибли при крушении яхты на озере Лаго-Маджоре в Италии. Всего на 16-метровой яхте в тот вечер находились 25 человек, среди которых были туристы, собравшиеся отметить день рождения. После крушения многие из них смогли доплыть до берега, нескольких подняли из воды спасатели. В результате ЧП погибли четыре человека.