Киев, 4 июня, 2023, 01:05 — ИА Регнум. В правительстве Украины опровергли сообщения об отказе рассмотреть петицию об увольнения главы министерства культуры страны Александра Ткаченко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице кабмина в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Сбор подписей на петицию об увольнении Александра Ткаченко с поста министра продолжается. Сообщение автору, что петиция не набрала голосов, является лишь последствием логической ошибки системы», — говорится в сообщении.

Напомним, что петиция с призывом уволить Ткаченко набрала 25 тысяч голосов, что является необходимым числом для рассмотрения правительством страны. В субботе украинские СМИ сообщили, что кабинет министров отказался от рассмотрения упомянутой петиции.

Как передавало ИА Регнум, ранее в правительстве Украины сообщили о планах закупить в 2023 году до 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов различных модификаций. По словам главы украинской службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя, в первую очередь стране необходимы беспилотники, поддерживающие разные виды связи.