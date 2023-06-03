Амстердам, 4 июня, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Забастовку из-за низкой заработной платы готовятся устроить пекари в Нидерландах. Об этом 3 июня сообщает новостной портал NL Times.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свежий хлеб

Работодатели направили профсоюзам предложение о повышении зарплаты в среднем на 5% в год. Профсоюзы, в свою очередь, посчитали такое повышение некорректным на фоне возрастания затрат у пекарен и требуют повысить ставку. В случае если к полудню 7 июня работодатели не представят более выгодное предложение, то будет дан старт забастовке работников пекарен.

Кроме того, профсоюзы хотят включить в двухлетний коллективный договор положение о досрочном выходе на пенсию. По данным профсоюзов, в Нидерландах в промышленных пекарнях занято около 7 000 человек, а в кустарных пекарнях — около 44 000 человек.

Пекари в Нидерландах столкнулись с множеством проблем, в том числе со значительно более высокими затратами на электроэнергию. Исходя из повышения расходов пекари требуют увеличить заработную плату. Однако ассоциации работодателей считают, что требования профсоюзов завышены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что работники «Диснейленда» в Париже устроили забастовку, требуя повысить зарплаты. Протестующие потребовали поднять заработную плату на 200 евро в месяц, а также оплачивать по удвоенной ставке работу в выходные.