Белгород, 3 июня, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом, село Муром обстреляли украинские войска. Об этом 3 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — уточнил Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Мурома. Согласно поступившим данным, от прямого попадания снаряда произошло возгорание фельдшерско-акушерского пункта, повреждения получили здания Дома культуры, школы и детского сада. Пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате обстрела села Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области со стороны ВСУ 2 июня погибли три мирных жителя. Ещё семь человек получили ранения.