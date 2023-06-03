Киев, 3 июня, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Вооружённым силам Украины не хватает оружия, необходимого для начала контрнаступления. Об этом Жовква рассказал в интервью газете The Times в субботу, 3 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно всё, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», — рассказал замглавы офиса Зеленского.

По его словам, в прошедшем месяце президент Украины совершил турне по ряду стран Европы с целью запросить дополнительную помощь в виде поставок оружия, техники и другого вооружения.

Игорь Жовква подчеркнул, что регулярные ракетные удары со стороны Вооружённых сил Украины истощили запасы снарядов для систем противовоздушной обороны, предоставленных западными союзниками.

Как передавало ИА Регнум, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные держат в отдалении от линии боевого соприкосновения реактивные системы залпового огня HIMARS. По его словам, ВСУ «тщательно прячут» свои РСЗО.