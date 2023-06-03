Анкара, 3 июня, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели короткую беседу в кулуарах церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоялась в субботу, 3 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«В кулуарах церемонии состоялся короткий разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна», — сообщили в эфире телеканала CNN Turk 3 июня.

Отмечается, что в ходе беседы Пашиняна и Алиева рядом с ними присутствовал бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе правительства Армении подтвердили, что премьер-министр страны Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации президента Эрдогана. В пресс-службе отметили, что армянские власти получили от турецкой стороны официальное приглашение на участие в церемонии.