Горловка, ДНР, 3 июня, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины, возросло до трёх человек. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Количество раненых обстрелов украинских неонацистов мирных горловчан возросло до трёх», — написал Приходько в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате удара частично обесточен посёлок шахты «Кочегарка», расположенный в центрально-городком районе Горловки.

Как передавало ИА Регнум, ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщили, что в результате обстрела Кирилловки в окрестностях Волновахи при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили пять снарядов из артиллерии натовского калибра (155 миллиметров).