Махачкала, 3 июня, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Ребёнок погиб, ещё один получил травмы при обрушении крыши заброшенного дома в Дагестане. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МВД республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заброшенный дом

Информация о детях, оказавшихся под завалами старого заброшенного дома поступила в 18:00 мск в дежурную часть полиции Кайтагского района. По предварительной информации, дети либо проходили мимо, либо играли в заброшенном доме в селении Карацан. Неожиданно рухнувшая крыша здания оставила под собой детей.

В результате ЧП погиб 11-летний мальчик, второй ребёнок, мальчик десяти лет, был доставлен в больницу с переломами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 15-летний подросток погиб при обрушении бетонного перекрытия в заброшенном здании в Хабаровском крае. Трагедия произошла в селе Некрасовка. По предварительной информации, пятеро несовершеннолетних проникли на заброшенный объект, расположенный на улице Солнечной. Один из подростков прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами здания, что привело к обрушению бетонной плиты. Подростка придавило плитой, он скончался на месте.