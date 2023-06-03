* * — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 3 июня, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту неправительственной некоммерческой организации (НКО) Greenpeace International (организация, признанная в РФ нежелательной), следует из данных сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам в интернете.

В Роскомнадзоре не назвали причины такого решения.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России 29 мая внёс Greenpeace в список нежелательных НКО. К этой мере прибегли из-за того, что организация пыталась вмешиваться во внутренние дела РФ, работала с иностранными агентами, вела антироссийскую пропаганду.

Организация формально является международной экологической организацией. Её создали в 1971 году. Она открыла своё представительство в Советском Союзе в 1989 году, а в России работает с 1992 года. В состав НКО входят 26 независимых национальных и региональных организаций с представительствами в 55 странах. Главный офис организации находится в Амстердаме (Нидерланды).