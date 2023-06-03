Москва, 3 июня, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Банк «Тинькофф» введёт комиссию в размере 1% за пополнение счёта наличными долларами и евро, сообщил 3 июня корреспонденту РИА Новости сотрудник кол-центра банка.

Валерий Мельников/РИА Новости Мужчина пользуется банкоматом «Тинькофф Банка»

«Тинькофф» вводит комиссию в размере 1% для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро», — рассказали агентству.

В банке сообщили, что комиссия в размере 1% вступит в силу с 5 июня 2023 года. Комиссию начнут взимать за пополнение счёта через банкоматы и сервисы «Тинькофф», а также через кассово-инкассаторский центр банка, если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счёта. При этом за раз можно внести максимум 1 млн рублей или 20 тысяч долларов, евро, а также юаней.

ЕС ввёл 25 февраля санкции против трех российских банков, включая «Тинькофф». Ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. Ограничения также коснулись Альфа-банка и Росбанка.

В марте в банке «Тинькофф» заявили, что после введения антироссийских санкций банк перестал осуществлять денежные переводы в Турцию. Также банк сообщил о приостановке валютных переводов «Тинькофф Банка» в Грузию.