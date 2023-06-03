Вашингтон, 3 июня, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена во время поездки в штат Колорадо впервые охраняли только женщины. Об этом сообщила в Twitter Секретная служба США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Впервые в истории недавний визит президента Байдена в Колорадо-Спрингс был поддержан командой, состоящей исключительно из женщин», — говорится в сообщении.

Агентство опубликовало фотографии сотрудниц секретной службы, когда они выполняли свои обязанности по сопровождению президента.

Как сообщало ИА Регнум, во время посещения Колорадо с Байденом произошёл неприятный инцидент: он упал на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США. Президент, находясь на сцене, оступился. Подняться ему помогали охранники, причём женщин рядом не было.

При этом, когда Байден вернулся из Колорадо, он ударился головой при выходе из вертолёта возле Белого дома. После этого вышел к журналистам в хорошем расположении духа. Никаких признаков травмы у главы Белого дома, пока он шёл по Южной лужайке, визуально не наблюдалось.