Днепропетровск, Украина, 3 июня, 2023, 21:33 — ИА Регнум. В Днепропетровске вечером 3 июня прогремела серия громких взрывов. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер-М»

«Наша армия наносит удары ракетами «Искандер-М» по объектам ВСУ», — написал Рогов.

Он отметил, что большая часть бомбоубежищ в Днепропетровске остаются закрытыми.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в стране каждое четвёртое бомбоубежище закрыто или не непригодно к использованию. Так из 4800 проверенных им убежищ на Украине закрытыми оказались 252 объекта, непригодными к использованию — 893. В середине мая жители нескольких городов на Украине не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. Сообщалось, что закрытым оказалось каждое второе укрытие. Многочисленные жалобы поступали и от жителей Киева.