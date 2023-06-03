Мелитополь, 3 июня, 2023, 21:46 — ИА Регнум. ВСУ вечером 3 июня обстреляли посёлок Черниговка в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В этом посёлке Запорожской области нацисты обстреляли фермерское хозяйство», — написал он.

Рогов отметил, что украинские силы целились именно в фермерское хозяйство. Повреждения получили техника и хозпостройки.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее 3 июня Рогов сообщил, что ВСУ запустили по Запорожской области ракету «Точка У». Российские системы ПВО успешно сбили ее. Обломки упали на Бердянск возле католического костёла и автовокзала. Пострадал автомобиль, жертв среди населения нет.