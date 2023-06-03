Донецк, 3 июня, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Мужчина, получивший ранение при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Кирилловки в окрестностях Волновахи, умер. Об этом сообщили 3 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM

«К сожалению, мужчина 1965 г. р., получивший ранение по ул. Победы, 12, скончался», — говорится в сообщении.

В СЦКК заявили, что украинские войска в 02:35 мск обстреляли Кирилловку, выпустив пять снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, города Горловка и Макеевка подверглись обстрелу со стороны украинской армии. По Горловке выпустили восемь снарядов калибра 152 мм. Также при обстреле города Ясиноватой в ДНР со стороны украинской армии пострадала мирная жительница. Это была женщина 1964 года рождения.