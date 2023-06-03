Бердянск, Запорожская область, 3 июня, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Российская система ПВО уничтожила украинские ракеты в небе над Бердянском в Запорожской области, сообщил 3 июня в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

VoidWanderer «Точка-У»

«Подтверждается успешная работа систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе», — написал Рогов.

Украинские военные применили ракеты комплекса «Точку-У» для обстрела Бердянска. Осколки одной из них упали на город в районе католического костёла и автовокзала, на Западном проспекте.

В результате атаки погибших и пострадавших нет. Повреждения получил лишь гражданский автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 июня Рогов заявил о взрывах на выезде из Мелитополя в Запорожской области. Взрывы прогремели в районе северного выезда. Всего зафиксировали около пяти взрывов. Позже украинские силы предприняли попытку ракетного удара по Бердянску. Сообщалось, что сработала система ПВО, которая сбила шесть ракет.