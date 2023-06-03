Донецк, 3 июня, 2023, 20:16 — ИА Регнум. В Донецке прогремела серия взрывов, сообщил 3 июня корреспондент ТАСС.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Прогремело шесть взрывов, работает ПВО», — заявил агентству представитель силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о взрывах на выезде из Мелитополя в Запорожской области. Взрывы прогремели в районе северного выезда. Всего зафиксировали около пяти взрывов.

Позже украинские силы предприняли попытку ракетного удара по Бердянску. Сообщалось, что сработала система ПВО, которая сбила шесть ракет.