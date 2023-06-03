Лондон, 3 июня, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Россия может воспользоваться зависимостью Великобритании и атаковать подводные кабели и трубопроводы, которые соединяют остров с материком. Об этом заявил директор по исследованиям Общества Генри Джексона, журналист Марк Сидвелл в статье, опубликованной 3 июня в издании Express.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что Великобритания уязвима для диверсий на подводной инфраструктуре, особенно если прервутся поставки газа зимой. Эксперт заявил, что Россия опасна и якобы проводит секретные морские испытания.

«Мы знаем, что Россия проводит секретные исследования морского дна в Северном море. Мы должны сохранять бдительность», — написал Сидвелл.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, заявил, что Киев имеет легитимное право совершать подобные теракты. По его мнению, это входит в понятие «самооборона».

В посольстве России в Лондоне в ответ на высказывание Клеверли заявил, что он фактически поощряет терроризм и нападения на мирных жителей. Дипломаты подчеркнули, что таким образом британский министр принимает на себя ответственность за ущерб, нанесённый россиянам, а также за эскалацию конфликта.