Москва, 3 июня, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В России обеспокоены тем, что незаконно реэкспортируемое на Украину российское вооружение зачастую оказывается на чёрных рынках. Об этом журналистам 3 июня сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Иван Шилов ИА REGNUM Вооружения

«Реэкспорт ряда стран российского (советского) вооружения на Украину незаконен и вызывает большую тревогу», — говорится в сообщении.

В ФСВТС отметили, что вооружение под предлогом помощи Киеву всё чаще оказывается на чёрных рынках, потворствуя распространению международного терроризма и экстремизма.

Одновременно с этим Россия фиксирует разумный прагматизм и резистентность традиционных партнеров, убедившихся в надежности и высокой эффективности российской военной техники, подчеркнули в ведомстве.

Также в ФСВТС заявили, что негативные оценки произведённого в России оружия со стороны министра обороны Великобритании Бена Уоллеса свидетельствует о зависти к успехам Москвы на мировых рынках. Уоллес на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что российское оружие некачественное, и посоветовал странам, купившим его, вернуть всё продавцу. В ведомстве же подчеркнули, что российская военная техника всегда демонстрирует высокую эффективность и надёжность в боях, о чём свидетельствует рост спроса.