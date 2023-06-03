Вашингтон, 3 июня, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Российский штурмовик Су-25 сравнили с американским боевым самолетом A-10 по прозвищу «летающий танк». Такое мнение выразил обозреватель 19FortyFive Крис Осборн.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-25

«Су-25 советских времен — это проверенная в боях рабочая лошадка», — считает автор.

В материале говорится, что, несмотря на меньшие размеры по сравнению с A-10, российский самолёт имеет схожие характеристики: например, дальностью полёта, и так же хорошо вооружен.

По мнению обозревателя, Военно-космические силы России насчитывают около 250 самолётов Су-25. При этом современные варианты самолёта модернизировали с использованием улучшенных технологий.

Как сообщало 10 мая ИА REGNUM, обозреватель французского издания Le Figaro Шарль Лекурье считает, что поставляемые Украине немецкие и американские танки M1 Abrams и Leopard 2 станут лёгкой добычей для новых танков Т-14 «Армата». По его словам, эти танки, возможно, и превосходят Т-72 и Т-80, но «Армата» — это совершенно другой класс. Российские войска стали использовать новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне СВО.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров в мае сравнил американские танки Abrams с детской педальной машинкой по сравнению с усовершенствованным Т-72. Как подчеркнул Кадыров, танк превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.