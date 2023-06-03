Москва, 3 июня, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Негативные оценки произведённого в России оружия со стороны министра обороны Великобритании Бена Уоллеса свидетельствует о зависти к успехам Москвы на мировых рынках. Об этом 3 июня заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Сергей Корсун ИА REGNUM Западное вооружение

Ведомство прокомментировало выступление Уоллеса на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Министр заявил, что российское оружие некачественное, и посоветовал странам, купившим его, вернуть всё продавцу.

«Заявление британского министра обороны Бена Уоллеса расцениваем как очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны западных государств, которым на фоне роста популярности российского оружия в мире ничего не остается, как прибегать к политическому шантажу и медийным вбросам», — отметили в ФСВТС.

В ведомстве подчеркнули, что российская военная техника всегда демонстрирует высокую эффективность и надёжность, в том числе непосредственно в боях. Это подтверждает рост спроса на произведённое в стране вооружение. Особый интерес в мире проявляют к российским истребителям, вертолётам, бронетехнике и реактивным системам залпового огня.

HOW HWEE YOUNG/EPA/ТАСС Бен Уоллес

ФСВТС также выразила озабоченность тем, что Запад бесконтрольно продаёт свои вооружения. Кроме того, ряд государств незаконно реэкспортирует российское и советское вооружение. Это объясняют стремлением помочь Киеву, но оружие появляется на чёрных рынках, что способствует распространению международного терроризма и экстремизма, подчеркнули в ФСВТС.

Как сообщало ИА Регнум, экс-глава минобороны Великобритании Марк Франсуа рассказал журналистам, что в стране есть проблемы с модернизацией в армии — военнослужащим выдают оружие, которому более полувека. Он заявил, что значительная часть вооружений поступает в британскую армию с опозданием, а их стоимость завышена. По мнению Франсуа, Великобритания не может быть надёжным членом НАТО, пока не переоснастит армию.