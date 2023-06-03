Париж, 3 июня, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мирра Андреева уступила шестой ракетке мира, представительнице США Кори Гауфф в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Об этом стало известно в субботу, 3 июня.

Mylene Deroche/Zuma/ТАСС Теннисистка Мирра Андреева

Американка завершила встречу в свою пользу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Встреча заняла у спортсменок 2 часа 3 минуты.

Андреева, впервые оказавшаяся в основной сетке турнира Большого шлема, занимает 143-е место в рейтинге ракеток мира.

В следующий раз Гауфф встретится с победительницей матча между Анной Каролиной Шмидловой из Словакии и Кайлой Дэй из США.

Ранее четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина сообщила о своём снятии с «Ролан Гаррос» из-за недомогания. Конкретной причиной стала вирусная инфекция с резким ухудшением здоровья. Спортсменка поделилась, что испытывала трудности во время бега и даже обычного спокойного дыхания. Она должна была провести матч с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, но приняла решение не выходить на корт.