Бердянск, Запорожская область, 3 июня, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Украинские военные предприняли попытку ракетного удара по Бердянску, сообщили 3 июня местные власти в Telegram-канале.

«Киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу», — говорится в сообщении.

Серия взрывов прогремела около 18:40 в Бердянске. По предварительной информации, сработала система ПВО, которая сбила шесть ракет.

Информация о произошедшем уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о взрывах на выезде из Мелитополя в Запорожской области. Взрывы прогремели в районе северного выезда. Всего зафиксировали около пяти взрывов.