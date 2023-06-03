Москва, 3 июня, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб ЦСКА 3 июня обыграл «Ростов» со счётом 4:1 и занял вторую строчку в таблице чемпионата России. Игра проходила на московском стадионе «ВЭБ Арена».

Сергей Савостьянов/ТАСС РПЛ: ЦСКА (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Армейцы набрали по итогам турнира 58 очков, победив в 17 играх из 30. Третье место досталось «Спартаку», набравшему 54 очка после 15 побед.

Чемпионат завершился, все участники сыграли по 30 игр. Первое место занял «Зенит». Петербургская команда победила в 21 матче и набрала 70 очков.

Как сообщало ИА Регнум, «Зенит» победил в чемпионате России досрочно, когда обыграл «Спартак» 7 мая и набрал 64 очка. К тому времени ни одна команда не могла за оставшиеся игры достичь этого результата. Чемпионам уже вручили золотые медали.

«Зенит» завоевал титул чемпиона России пятый сезон подряд. Это второй случай, когда «сине-бело-голубые» добились этого досрочно.