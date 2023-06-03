Воронеж, 3 июня, 2023, 19:26 — ИА Регнум. В Воронеже из-за подтопления обрушилась опора исторического Каменного моста. Как сообщил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж», движение перекрыли.

Кадр из видео

На кадрах с места событий видно, насколько сильно пострадало строение: участок каменной кладки почти полностью осыпался, оставив зияющую дыру на месте бывшего ограждения. Вниз «по течению» на дороге припарковался автомобиль, следовавший к мосту в направлении произошедшего обвала.

На место происшествия выехали оперативные службы, движение по мосту и под ним перекрыто — рухнувшие куски опоры полностью заблокировали проезд.

Сообщается, что воронежский Каменный мост возвели в 1826 году, он до сих пор имеет транспортное значение, связывая центр Воронежа с прибрежным районом, и признан объектом культурного наследия регионального значения.