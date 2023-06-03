Вашингтон, 3 июня, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Украинские диверсанты, напавшие 22 мая на Белгородскую область, использовали исключительно поставленные Западом вооружения. Об этом в субботу, 3 июня, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники.

«Три автомобиля… MRAP, ввезенные боевиками в Россию, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертая была из Польши», — сообщил собеседник газете.

Помимо непосредственно оружия применялся и транспорт, в частности три бронемашины с усиленной противоминной защитой класса MRAP. Их предоставили США, и на них боевики вторглись на российскую территорию. Ещё одна такая бронемашина прибыла на Украину из Польши. По данным издания, использовались также винтовки бельгийского и чешского производства.

ИА Регнум сообщило о проникновении диверсантов ВСУ в Белгородскую область, которое произошло 22 мая. Об этом оперативно доложили президенту России Владимиру Путину, а в регионе ввели режим контртеррористической операции. Операцию по выдавливанию и уничтожению террористов успешно провели Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ.

23 мая в Минобороны сообщили, что диверсантов удалось заблокировать и ликвидировать, а немногочисленные остатки отбросить на территорию Украины, где по ним продолжили бить до полной ликвидации, уничтожив в общей сложности более 70 террористов.