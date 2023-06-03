Мелитополь, 3 июня, 2023, 18:53 — ИА Регнум. На выезде из Мелитополя в Запорожской области прогремели взрывы. Об этом 3 июня сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

«По предварительной информации, взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда», — сообщил он.

Всего зафиксировано около пяти взрывов.

Других подробностей пока не приводится. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Пологи в Запорожской области 1 июня прогремели взрывы. Владимир Рогов подтвердил данные о 10–13 взрывах. Помимо этого, он также отметил, что в Запорожье активизировались украинские войска, в частности авиация и артиллерия. Также 2 июня в центре Михайловки в Запорожской области произошёл взрыв.