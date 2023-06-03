Каир, 3 июня, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Военнослужащий египетской армии погиб в перестрелке на границе с Израилем во время преследования контрабандистов, перевозящих наркотики. Это заявление 3 июня опубликовали на странице вооружённых сил Египта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, египетские военные в ходе погони нарушили государственную границу Израиля, где началась перестрелка с израильскими пограничниками.

«Нарушили границу и вступили в перестрелку, в результате которой погибли трое сотрудников израильской службы безопасности, двое получили ранения, погиб египетский пограничник», — говорится в сообщении.

В армии Египта выразили соболезнования родным погибших. Власти страны предпринимают юридические меры в связи происшедшим инцидентом.

Как рассказывало ИА Регнум, ранее в Тель-Авиве сообщили, что двое израильских пограничников погибли на посту. Израильская сторона установила, что их убил египетский силовик, и провела спецоперацию по его ликвидации. В ней погиб ещё один израильский военнослужащий.