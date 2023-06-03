Киев, 3 июня, 2023, 18:52 — ИА Регнум. В Сети опубликовали первую фотографию летящего украинского самолёта с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Снимок обнародовал 3 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

Утверждается, что на снимке запечатлён украинский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Предположительно, он несёт две ракеты, которыми могли оказаться Storm Shadow.

Как сообщало ИА Регнум, СМИ оценили удар ВКС России по складу с ракетами Storm Shadow ВСУ. В ночь на 29 мая российские войска нанесли удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ, на которых в том числе хранились вооружение и боеприпасы, среди которых были и британские крылатые ракеты. Ударом удалось уничтожить также командные пункты, радиолокационные посты и авиатехнику ВСУ.

Storm Shadow — англо-французская крылатая ракета большой дальности, разрабатываемая с 1994 года. Storm Shadow — британское название, французский вариант обозначается аббревиатурой SCALP-EG (буквально «многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением»). Ракету создали на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache Storm. Shadow отличается от базовой версии возможностью нести боеголовку вместо суббоеприпасов.