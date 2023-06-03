Париж, 3 июня, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Работники «Диснейленда» в Париже устроили забастовку, требуя повысить зарплаты, сообщил 3 июня телеканал BFM TV.

Кадр из видео Забастовка в парижском Диснейденде

«Сотрудники парка бастуют, требуя повышения зарплаты», — говорится в сообщении.

Протестующие потребовал поднять заработную плату на 200 евро в месяц, а также оплачивать по удвоенной ставке работу в выходные. Кроме того, сотрудники парка намерены добиться улучшения охраны труда. Из-за забастовки некоторые из запланированных в парке мероприятий могут не состояться.

Работники парка развлечений в Париже, а именно около 500 человек, устроили забастовку 23 мая. Они также требовали повышения заработной платы. Всего в «Диснейленде» работают около 17 тысяч человек.