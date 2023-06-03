Москва, 3 июня, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Бывший президент Кубы Рауль Кастро в разговоре с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым полностью поддержал Москву в конфликте на Украине и выразил уверенность в победе российской стороны. Об этом 3 июня сообщили в секретариате замглавы Совбеза.

Сайт президента Российской Федерации Рауль Кастро

«Рауль Кастро поблагодарил Дмитрия Медведева за поздравления, высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России», — говорится в сообщении.

Перед этим Медведев поблагодарил Кастро за помощь Кубы в противостоянии с Западом. Зампред Совбеза добавил, что Москва ценит поддержку, которую дружественный народ республики оказывает в условиях развязанной США и НАТО «гибридной войны».

Медведев также подтвердил неизменность позиции России по вопросу торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США.