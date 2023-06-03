Вашингтон, 3 июня, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин смог привлечь в страну иностранные инвестиции, несмотря на санкции Запада. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что санкции даже сыграли положительную роль в развитии экономики России, так как теперь капиталы не утекают из страны на Запад, что способствует модернизации. В то же время вместо западных компаний, покинувших российский рынок, пришли инвесторы из Индии, Китая и других стран.

«Запад был якорем, который тащил её вниз, поощрял утечку капитала и препятствовал инвестициям. Фактически это государство с невероятным количеством ресурсов теряло свои богатства», — рассказал экс-разведчик о России.

Риттер добавил, что в России начался такой бум в строительстве, о котором в США могут только мечтать.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Путин заявил, что не нужно рассчитывать на скорую отмену санкций. При этом Россия после того, как Запад разорвал с ней связи, смогла добиться устойчивости экономики. Теперь перед страной стоят задачи по стратегическому преобразованию, направленному на развитие.

В марте Путин отметил, что России нужно в условиях санкций обеспечить свой технологический, кадровый и финансовый суверенитет и работать над внутренним спросом. Это необходимо сделать быстро и без лишней бюрократизации. Президент назвал это главным фактором экономического роста.