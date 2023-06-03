Магас, 3 июня, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Усилия властей Ингушетии в вопросе улучшения условий ведения бизнеса в республике не оказались напрасными. Подтверждением этому являются результаты рейтинга регионов по индексу административного давления на бизнес. По итогам 2022 года республика поднялась сразу на 64 строчки и расположилась в списке на 18-м месте. Это свидетельствует о том, что инвестклимат стал значительно более комфортным.

Ingushetia.ru Махмуд-Али Калиматов

Такой результат полностью соответствует задачам, которые руководство России ставит перед региональными властями. В частности, о необходимости стимулировать инвестиционную активность в стране говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, делать это нужно через снижение рисков ведения бизнеса. По убеждению главы государства, достичь этого можно за счет новых мер налогового стимулирования, доступных кредитов, расширения сбыта продукции, а также закупок со стороны крупных госкомпаний. Примечательно, что федеральные власти не намерены уделять меньше внимания данному вопросу и планируют продолжать поддержку предпринимателей, чтобы они наращивали инвестиции и вкладывали средства в создание новых предприятий и рабочих мест.

Позицию российского лидера разделяет глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его словам, одной из приоритетных задач, стоящих сейчас перед правительством республики, является как раз поддержка бизнеса и инвесторов. Важность этой работы очевидна, ведь развитие экономики республики в значительной мере зависит от того, насколько комфортные условия созданы для бизнеса и привлечения инвестиций.

Именно поэтому Махмуд-Али Калиматов считает крайне важным гарантировать инвестиционную привлекательность Ингушетии и способствовать созданию в республике устойчивого инвестклимата.

«Для этого в республике проводится работа по совершенствованию законодательной базы, совершенствованию процедур взаимодействия с инвесторами, а также по развитию инфраструктуры для привлечения иностранных и отечественных инвестиций», — сказал глава Ингушетии. Он также заверил, что власти делают все от них зависящее, чтобы максимально снижать давление на бизнес. Более того, у главы республики не вызывает сомнений тот факт, что в условиях серьезного санкционного давления предпринимателям и инвесторам требуется дополнительная поддержка.

«А создание комфортных условий для бизнеса и инвесторов — важный шаг на пути к устойчивому развитию экономики региона», — уверен Махмуд-Али Калиматов.

По словам и. о. министра экономического развития региона Аслана Нальгиева, существенное улучшение позиции Ингушетии в рейтинге по индексу административного давления на бизнес стало результатом воздействия ряда факторов, например, число проверок уменьшилось благодаря действию соответствующего моратория. Также для контрольно-надзорных органов был разработан ряд профилактических мероприятий.

Нальгиев констатировал, что Ингушетия на сегодняшний день является привлекательной с точки зрения вложения средств для потенциальных инвесторов. И этот момент отмечают не только сами субъекты инвестдеятельности, но и на федеральном уровне.

«Мы уже можем делать выводы, что работа правительства региона, нацеленная на улучшение инвестиционного климата, дает свои плоды», — сказал Нальгиев, добавив, что властям республики удалось обеспечить стабильный приток инвестиций, даже несмотря на очевидные сложности, такие как последствия пандемии коронавируса и также влияние западных антироссийских санкций.

Говоря о том, за счет чего увеличивается инвестиционная привлекательность Ингушетии, и. о. министра отметил, что это происходит в том числе благодаря принятию нормативно-правовых актов, направленных на улучшение условий инвесторам, а также предоставление дополнительных льгот и разного рода преференций.

Добавим, что помимо всего прочего бизнес в республике развивается и благодаря грантовой поддержке. Например, в 2022 году субъекты МСП Ингушетии получили более 3 млн рублей. А благодаря поручительствам Фонда поддержки предпринимательства республики три субъекта МСП смогли привлечь заемные средства.