Париж, 3 июня, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Журналист Фабрицио Романо удалил сообщение, опубликованное в Twitter об уходе аргентинского футболиста Лионеля Месси из французского клуба «Пари Сен-Жермен».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Фабрицио Романо написал 3 июня, что Лионель Месси объявил об уходе из французского клуба «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона.

При этом главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил 1 июня, что Месси проведёт последний матч за французский клуб. Позже пресс-служба клуба опровергла заявление тренера.

Как сообщало ИА Регнум, Фабрицио Романо 3 июня со ссылкой на телеканал ESPN опубликовал пост, в котором Месси прощается с парижским клубом. Футболист якобы заявил, что был счастлив представлять «ПСЖ» и благодарит клуб за удивительный опыт в Париже.

Месси 27 мая во второй раз подряд стал чемпионом Франции. Он завоевал 43-й трофей в карьере. По числу титулов Месси догнал бразильского защитника Дани Алвеса, который ранее был единоличным рекордсменом.