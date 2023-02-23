Братислава, 3 июня, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Словакия после сентябрьских досрочных парламентских выборов может последовать во внешней политике курсом, который проводит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такое мнение в интервью изданию Politico высказала президент страны Зузана Чапутова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Словакия могла бы последовать за Венгрией и стать трудным ребёнком Евросоюза», ― считает Чапутова.

По её словам, такой вариант возможен в случае, если победу на парламентских выборах одержат находящиеся в оппозиции партии-популисты и им удастся сформировать правительство.

Чапутова выразила обеспокоенность по поводу распространения дезинформации в Словакии и того, что предстоящие парламентские выборы могут подорвать поддержку Словакией Украины. Президент указала, что российские нарративы находят отклик в словацком обществе, где нарастает недовольство конфликтом на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Венгрия с начала российской спецоперации на Украине последовательно выступает против санкционных мер в отношении России и против отправки военной помощи Украине. Также правительство Венгрии неоднократно указывало, что выступает за скорейшее начало переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.

В марте Чапутова заявила, что поддержка киевского режима в Словакии ослабевает как с точки зрения истощающихся источников военной помощи Украине, так и с точки зрения мнения общественности. Она подчеркнула, что большинство словаков считает, что прибытие беженцев негативно отразилось на их собственной жизни.

Чапутова добавила, что на фоне предстоящих парламентских выборов, намеченных на сентябрь, в Словакии возрастает риск ослабления общественной поддержки внешней политики, реализуемой правительством.

Глава МИД Словакии Растислав Качер в феврале обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в пророссийской позиции. За то, что тот имеет отличное от других членов ЕС мнение по спецоперации, дипломат нецензурно высказался в его адрес.