Киев, 3 июня, 2023, 18:09 — ИА Регнум. В Киеве категорически отвергли предложение Индонезии по мирному урегулированию конфликта в стране, которое предлагает проведение референдумов на так называемых спорных территориях. Об этом 3 июня сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы ценим внимание, которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира на Украине. При этом никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет», — написал он на своей странице в соцсети.

По мнению Николенко, прекращение огня и формирование демилитаризованной зоны также «не сработает». Исходя из этого, он, в свою очередь, предложил Джакарте стать частью «формулы мира Владимира Зеленского», которая подразумевает одностороннее прекращение боевых действий Россией.

Впервые свою идею мирного урегулирования конфликта на Украине озвучил министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто. На ежегодном форуме в Сингапуре он предложил создать демилитаризованную зону наподобие Южной и Северной Кореи, а также подписать участникам мероприятия обращение к Москве и Киеву, содержащее эту инициативу. Помимо прочего, генерал призвал к прекращению огня и фиксации позиций в актуальных на данный момент границах.

Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам с Киевом, но там ввели законодательный запрет на них — украинский лидер подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Ранее о нежелании проводить переговоры с российским лидером глава киевского режима заявлял в одном из своих выступлений.