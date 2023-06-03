Уфа, 3 июня, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» (Башкирия) 3 июня проиграл со счётом 1:2 в заключительном туре Мелбет Первой лиги команде «Кубань» (Краснодар), занял 16-е место в турнирной таблице, что означает вылет во Вторую лигу. Игра проходила на уфимском стадионе «Нефтяник».

Иван Шилов ИА REGNUM

Команда «Уфа» набрала 32 очка за 34 матча. Теперь ей предстоит играть в третьем по рангу дивизионе. Для «Кубани» победа позволила остаться в лиге.

Клуб из Башкирии ещё в 2022 году играл в Российской премьер-лиге, но по итогам сезона вылетел в Первую.

В октябре прошлого года издание «РБ Спорт» сообщало, что у «Уфы» проблемы с финансированием, сотрудникам команды выдавали уведомления о сокращении. Были предположения, что клуб прекратит существование.