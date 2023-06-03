Сингапур, 3 июня, 2023, 17:26 — ИА Регнум. В регионе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине необходимо создать демилитаризованную зону. С таким предложением выступил министр обороны Индонезии Правобо Субианто. Об этом сообщило The Straits Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Это предложение входит в числе прочих в план по мирному урегулированию на Украине, который индонезийский министр представил 3 июня на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог».

Также глава ведомства предложил установить режим прекращения огня на Украине, а в демилитаризованной зоне предусмотреть присутствие миротворцев ООН.

«Каждая сторона отходит на 15 километров от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — уточнил Субианто.

Министр добавил, что на различных спорных территориях нужно провести референдум под эгидой ООН, чтобы объективно выяснить превалирующие настроения их жителей. Он также выразил готовность участвовать в этих процессах, включая отправку индонезийских военных на Украину в рамках миротворческой миссии ООН.

Субианто подчеркнул, что эффективность таких шагов проверена историей. В качестве примера он привёл масштабный военный конфликт между Северной Кореей и Южной Кореей, который завершился прекращением боевых действий и созданием демилитаризованной зоны. Теперь там почти полвека «сохраняется некоторая форма мира», которая гораздо лучше, чем открытые боевые действия, указал глава оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине индонезийский план не приняли. Заместитель министра обороны страны Владимир Гаврилов отверг предложенный Индонезией «корейский вариант» разрешения ситуации. Он подчеркнул, что Киев на собирается обсуждать какую-либо договорённость, которая связана с потерей украинской территории, в том числе Крыма.

Буквально на днях советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк помечтал о создании на территории приграничных с Украиной российских регионов «демилитаризованной зоны». По его словам, ключевой темой послевоенного устройства должна стать «установка предохранителей для избежания повторения агрессии в будущем».

Он уточнил, что обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100–120 километров. Речь идёт о зонах в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях. Более того, советник Зеленского «запланировал» для таких зон обязательное участие «международного контрольного контингента».

Немногим ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США хотят заморозить конфликт на Украине и разделить её на два государства по примеру Кореи: создать демилитаризованную зону и разместить свои войска на Западной Украине. Это необходимо для установления своего военного присутствия рядом с Россией, но Москва не позволит это сделать, подчеркнул эксперт.