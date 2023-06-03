Уфа, 3 июня, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Краснодарский футбольный клуб «Кубань» переиграл команду «Уфа» в матче последнего, 34-го тура Первой лиги.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Игра состоялась на поле уфимского стадиона «Нефтяник» и завершилась в пользу гостей со счётом 1:2.

В составе победителей голами отличились полузащитник Нури Абдоков (45+5-я минута, с пенальти) и хавбек Илья Мосейчук (61-я).

Автором единственного мяча хозяев стал защитник Александр Сандрачук (58-я).

По итогам матча в активе «Кубани» стало 37 очков, что позволило ей финишировать в чемпионате на 14-м месте и остаться в Первой лиге. У «Уфы» 32 очка и 16-е место, уфимская команда переходит во Вторую лигу.

Как сообщило ИА Регнум, ранее московский футбольный клуб «Спартак» огласил состав на последний матч сезона 30-го тура Российской премьер-лиги с самарской командой «Крылья Советов». Встреча началась в 17:00 мск, на данный момент счёт в матче 0:0.