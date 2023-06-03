Москва, 3 июня, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил бывшего президента Кубы Рауля Кастро за помощь в противостоянии с Западом. Об этом сообщили в секретариате замглавы Совбеза в субботу, 3 июня.

Фидель Кастро и Рауль Кастро (сидит на корточках) перед штурмом казарм Монкада, 1953

«Зампред Совбеза РФ добавил, что Москва ценит ту поддержку, которую дружественный народ республики оказывает нашему государству в противостоянии с коллективным Западом, в условиях развязанной США и НАТО «гибридной войны» против России», — говорится в сообщении.

Медведев также подтвердил, что позиция России по проблеме торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США остается неизменной. В сообщении пресс-службы также отмечается, что Россия выступает за немедленное прекращение подобных ограничений, идущих вразрез с нормами международного права.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия и Куба подписали ряд соглашений по укреплению сотрудничества. Это произошло по итогам заседания межправительственной комиссии. Подписанные соглашения направлены на укрепление и углубление сотрудничества двух государств. Перед этим в Гаване состоялось заседание Российско-Кубинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, на котором присутствовали зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас.