Москва, 3 июня, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Францию нельзя назвать нейтральной стороной в конфликте между Россией и Украиной, поэтому она не может быть модератором в переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

Он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, что в Париже пройдёт мирный саммит, посвящённый урегулированию конфликта на Украине.

«Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто — активный участник этого конфликта, причём участник со стороны Украины», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что на роль посредника в переговорах могут претендовать Бразилия, Китай или страны Африки. Он также подчеркнул, что пока от Франции не было официальных предложений по переговорам, и предложил дождаться объяснений от Макрона.

При этом Песков напомнил, что Россия проводит спецоперацию на Украине для достижения заявленных целей. Для Москвы предпочтительней добиться этих целей невоенным путём, но Запад не оставляет другого выхода.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский и Макрон обсудили условия подготовки во Франции пилотов ВСУ для управления боевыми самолётами. Париж и Киев обязались разработать рамочные условия для данного соглашения. В документе планируют указать объёмы работ и механизмы тренировки.