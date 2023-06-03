Геническ, Херсонская область, 3 июня, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Украинские военные прячут поставленные им американские реактивные системы залпового огня HIMARS и стараются не подвозить их близко к линии фронта. Об этом 3 июня сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Противник их (РСЗО HIMARS. — Прим. ред.) тщательно прячет и не подвозит близко к ЛБС (линии боестолкновений. — Прим. ред.)», — привело его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Он уточнил, что также удалось уничтожить 16 украинских дронов.

Перед этим Сальдо рассказал, что ВСУ перебросили на херсонское направление артиллерию. Он добавил, что российские артиллеристы побеждают врага на дуэлях, уничтожая огневые системы и склады боеприпасов украинской армии.

Херсонская область 30 сентября по итогам референдума воссоединилась с Россией. Киевский режим не признаёт легитимность голосования и ведёт регулярные обстрелы территории области. На сегодняшний день российские войска освободили три четверти общей территории региона.