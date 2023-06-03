Москва, 3 июня, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Украина стала инструментом в рамках комбинированной войны Запада против России. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент эфира опубликовал 3 июня в Telegram-канале ведущий программы Павел Зарубин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«С этим инструментом заниматься решением конфликта бесперспективно», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая пресс-секретарь президента также заявил, что Запад во всех сферах ведёт войну против России. Он обратил внимание на то, что оппоненты России посягают даже на то, что раньше казалось святым.

Обозреватели польского издания Mysl Polska выразили мнение, что США воспринимают Украину в качестве инструмента для сдерживания России. Они считают, что для США Украина — это ресурс, в который они вложили значительные средства, и Вашингтон продолжит использовать Киев до тех пор, пока тот служит цели.