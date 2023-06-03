Париж, 3 июня, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, сообщила о снятии с Открытого чемпионата Франции по теннису из-за недомогания. Как стало известно в субботу, 3 июня, конкретной причиной стала вирусная инфекция с резким ухудшением здоровья.

Андрей Пронин ИА REGNUM Елена Рыбакина

«Думаю, из-за моей аллергии иммунная система просто упала, и я что-то подцепила. Я плохо спала в течение двух дней, повышенная температура, лихорадка, головная боль. Думаю, это слышно по моему голосу», — привёл комментарий спортсменки сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рыбакина поделилась, что испытывала трудности во время бега и даже обычного спокойного дыхания. 3 июня она должна была провести матч с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо. Такое решение теннисистка посчитала единственно верным в данной ситуации. Она отметила, что расстроена произошедшим, но постарается как можно быстрее восстановиться и вернуться в строй.

Елена Рыбакина — москвичка, до июня 2018 года выступавшая за Россию. В её карьере пять титулов WTA, включая чемпионство в Уимблдонском турнире.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев сенсационно уступил 172-й ракетке мира Тьяго Уайлду на старте «Ролан Гаррос». Так россиянин стал первым из покинувших соревнования в мужском разряде россиян, остальные участники успешно завершили стартовый раунд турнира. В общей сложности россиянам удалось выиграть 16 из 18 матчей на нынешнем «Ролан Гаррос».