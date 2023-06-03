Париж, 3 июня, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Аргентинский футболист, чемпион мира по футболу 2022 года Лионель Месси объявил об уходе из французского клуба «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

«Я был счастлив представлять «ПСЖ». <…> Хочу поблагодарить клуб за удивительный опыт в Париже», — слова Месси передал журналист Фабрицио Романо со ссылкой на канал ESPN в Twitter.

Как сообщало 28 мая ИА Регнум, форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси установил рекорд по числу забитых мячей в пяти сильнейших лигах Европы, превзойдя достижение португальского нападающего Криштиану Роналду. Аргентинец вышел на первое место в списке бомбардиров.

Месси 27 мая во второй раз подряд стал чемпионом Франции. Он завоевал 43-й трофей в карьере. По числу титулов он догнал бразильского защитника Дани Алвеса, который ранее был единоличным рекордсменом по этому показателю.