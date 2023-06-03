Киев, 3 июня, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, если он хочет, чтобы Киев отказался от контрнаступления, нужно убедить президента России Владимира Путина отвести войска. С таким заявлением выступил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщил 3 июня новостной сайт My․ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Он подчеркнул, что Киев не собирается ни от чего отказываться. Украина согласна на переговоры только после отступления российской армии с территорий, которые Киев считает своими.

«Хотите помочь — используйте свои связи, контакты и убедите Путина», — сказал Кулеба.

Глава украинского МИД заявил, что Киев «хочет мира», но только на таких условиях, которые посчитает справедливыми.

Орбан 2 июня заявил, что контрнаступление ВСУ может обернуться катастрофой для Украины. Он напомнил, что по науке военного дела потери наступающих втрое больше, чем у обороняющихся. Глава венгерского правительства призвал добиться переговоров Москвы и Киева до начала контрнаступления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв Орбана, отметил, что многие призывают к миру, но нет предложений, которые бы учитывали цели России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом против прекращения огня на Украине, если перед этим российская армия не покинет свои новые регионы.

При этом руководство Украины долгое время заявляло, что весной 2023 года состоится контрнаступление. Когда оно не началось, причиной назвали дождливую погоду.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что подобное объяснение несостоятельно. По его мнению, контрнаступление не состоялось, так как российская армия с помощью авиации, артиллерии и ракет уничтожает крупные скопления сил противника, способные прорвать оборону.