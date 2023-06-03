Нижний Новгород, 3 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде спасателям пришлось вытаскивать застрявшего головой в заборе мужчину, сообщает 3 июня МЧС региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Прибывшие на место экстренные службы обнаружили мужчину без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Инцидент случился в Ленинском районе на улице Даргомыжского у дома № 5. Голый по пояс мужчина застрял головой в невысоком заборе.

Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 января в палате детской больницы в Екатеринбурге умерла девочка. Ребёнок застрял в ограждении горки на территории детского дошкольного учреждения. Девочка самостоятельно пыталась освободиться, но шарф сдавил её шею.